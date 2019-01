Aura Kasih Resmi Dipersunting Model asal Brasil

Jakarta: Aura Kasih resmi melepas masa lajang. Artis asal Bandung itu dipersunting kekasihnya, Eryck Amaral.



Pernikahan Aura Kasih dan Eryck tampak berbalut nuansa putih dan pakaian adat Jawa. Hal ini tampak pada beberapa foto yang diunggah Aura Kasih melalui akun Instagram @aurakasih, Selasa 1 Januari 2019.



"Thank you 2018. The best moment ever! Bismillah. #22Desember2018 #akad," tulis penyanyi bernama lengkap Shahiyani Febri Wiraatmadja itu.



Aura Kasih resmi menikah pada 22 Desember 2018 di KUA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelumnya, kabar ini hanya beredar di media sosial hingga Aura Kasih mengonfirmasi lewat foto yang baru diunggah pada awal tahun ini.



Kabar pernikahan Aura Kasih dan model asal Brasil itu cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya tak ada pemberitaan khusus terkait hubungan keduanya.



Sebelumnya, ada beberapa pria sempat dikabarkan menjalin asmara dengan Aura Kasih, di antaranya Glenn Fredly, Bams "Samsons," Rezky Aditya, Syamsir Alam, hingga model tampan Lucho Moroz.



Sementara itu, dalam Instagram Stories Aura Kasih tampak menghabiskan malam tahun baru bersama Eryck di The Kayon Jungle Resort, Ubud, Bali.





(ASA)