Khloe, Kourtney dan Kim Kardashian Sambangi Bali

Jakarta: Keluarga Kim Kardashian dikabarkan tengah berada di Bali, Indonesia. Dari sejumlah informasi yang dihimpun Medcom.id, salah satunya akun Instagram bernama Lambe Turah, keluarga selebriti ternama asal Amerika Serikat itu tengah berlibur di kawasan Ubud, Bali.



Dalam foto yang diunggah, tampak Kourtney, Kim dan Khloe sedang berada di sebuah jalanan sambil dikelilingi kru kamera. Belum diketahui kedatangan mereka ke Bali untuk syuting reality show atau sebatas liburan. Keluarga Kardashian saat ini memang masih menjalani reality show mereka yang terkenal yaitu, Keeping Up With The Kardashian.

Dari beberapa kabar terbaru masing-masing media sosial keluarga Kardashian, Kim mengunggah Instagram Stories tentang cara penanganan situasi jet lag pada Jumat, 26 Oktober 2018.Medcom.id mencoba menghubungi pihak Dinas Pariwisata Bali dan Kepala Humas Kementerian Pariwisata terkait hal ini tetapi belum bisa tersambung.Sementara itu, salah seorang pengguna Instagram bernama Jenny R Selviana membenarkan situasi itu. Ia menuliskan komentarnya dalam kolom komentar melalui akun bernama jennyjennyjenny_."Aku datang dari pas dia datang, dia pakai helly (helikopter) privasi dan semua orang sekitar enggak boleh ada yang nyalain HP karena enggak mau difoto," tulis Jenny.Sebelumnya, kerabat tiri Kardashian, Brody Jenner melangsungkan pre wedding dan pernikahan di Bali bersama Kaitlynn Carter sekitar bulan Mei hingga Juni lalu.Pada kesempatan itu ayah Brody, Caitlyn Jenner (William Bruce Jenner) berhalangan hadir. Sehingga tidak ada keluarga dari Jenner maupun Kardashian yang hadir, kecuali ibu kandung Brody, Linda Thompson.(ELG)