Cerita Desainer Rinaldy Yunardy Usai Karyanya Dikenakan Beyonce

Jakarta: Nama Rinaldy Arvino Yunardy kembali dicatat dalam proyek terbaru selebriti Hollywood papan atas. Karya desainer kondang itu dikenakan oleh Beyonce dalam video klip terbaru sang diva berjudul Apeshit. Kabar ini diketahui bermula saat desainer kelahiran Medan itu mengunggah karyanya melalui akun media sosial Instagram.



Rinaldy mengatakan, karya anting yang dikenakan bukan dipesan khusus seperti untuk Madonna dalam keperluan acara Met Gala awal tahun ini. Melainkan, koleksi yang sudah dipersiapkan sejak lama.

"Iya, ini anting yang memang sudah saya persiapkan, tapi belum (...) kalau Madonna kan saya persiapkannya khusus desain untuk Madonna. Untuk Beyonce ini tidak. Aku memang kalau ada waktu sempat senggang gimana saya berkarya terus. Sudah berkarya saya siapkan diri, soalnya kalau setiap saat permintaan dari pihak siapapun juga yang merasa cocok dengan karya saya, dipakai," kata Rinaldy kepada Medcom.id, Kamis, 21 Juni 2018.Anting berbahan batu zirconia itu tidak diperjualbelikan oleh Rinaldy. Baginya, koleksi itu hanya sebagai benda temporary dikenakan selebriti untuk kepentingan khusus. Tentunya bagi Rinaldy, koleksinya akan disimpan sebagai arsip dan bukti pernah dikenakan oleh penyanyi sekelas Beyonce."Kalau koleksi yang memang saya siapkan untuk dipakai internasional oleh selebriti ini, aku enggak pernah hitung harganya. Karena tidak dijual. Sebisa mungkin saya akan tarik kembali untuk dijadikan arsip saya bahwa pernah dipakai oleh selebriti A-B-C-D," ujar Rinaldy.Karya Rinaldy yang dipakai Beyonce (Foto: via Instagram Rinaldy)Sementara ini, Rinaldy mengatakan anting tersebut masih dikenakan untuk keperluan syuting video klip Beyonce."Iya, hanya untuk kebutuhan video klip. Karena memang, (untuk) mendukung. Contohnya di Indonesia saya sering mendukung teman-teman artis. Kalau sampai karya saya bisa dikenakan di internasional, betapa bahagianya ya," ujar Rinaldy."Dia (Beyonce) seorang artis besar. Tidak dibeli pun aku kasih saja juga mau. Saya juga bersedia memberikannya," kata Rinaldy.Pihak Beyonce menghubungi Rinaldy melalui manajemen khusus untuk koleksi karya Rinaldy yaitu The Clique. Manajemen ini juga yang menghubungkan pihak Madonna ketika meminta Rinaldy membuat karya khusus untuk sang Queen of Pop dalam rangka Met Gala 2018."Iya, mereka meminta dan melihat koleksi saya mana yang cocok dengan konsep video klipnya. Melalui The Clique, manajemen internasional saya. Selalu dari awal saya ke internasional itu melalui The Clique," ujar Rinaldy.Awal tahun lalu, Madonna memesan tiara atau mahkota khusus untuk dikenakan dalam acara Met Gala 2018. Saat itu, tema yang diusung salah satunya adalah Catholicism (Katolik)."Tahun lalu (pihak Madonna memesan tiara), namanya acara Met Gala itu kan setiap tahun. Jadi, selalu setiap tahun mempunyai tema-tema tertentu sudah dipersiapkan. Kebetulan tahun ini pas Met Gala temanya adalah Chatolicism (Katolik). Memang saya sudah mempersiapkan diri karena diminta, ini memang tidak diberikan seperti halnya konsep atau gimana. Saya cuma tahu ide-idenya adalah Katolik. Idenya hanya itu saja, memang dari Met Gala idenya itu.""Apa yang saya bisa lakukan saya enggak tahu kan. Jadi, (Madonna) mengenakan busana apa saya juga enggak tahu. Namanya juga saya dari dulu sudah menyukai atau mengagumi seorang Madonna. Dari dulu dia sudah suka dengan salib, jadi ide salib itu saya angkat. Kebetulan dia ini adalah Queen of Pop, ya pasti pakai tiara dengan bertaburan salib yang banyak banget," kata Rinaldy.Selain Madonna dan Beyonce, karya Rinaldy sempat dikenakan oleh beberapa selebriti Hollywood papan atas, sebut saja Nicki Minaj, Cassie, Zoe Saldana dan Katy Perry. Rinaldy mengungkapkan rasa syukurnya atas karya yang dikenakan oleh para selebriti ternama."Kemarin Christina Aguilera juga pakai sarung tangan (karya) aku, lalu Bebe Rexha. Aduh, berturut-turut Puji Tuhan ya. Maksudnya, saya kadang-kadang gimana ya, 22 tahun saya berkarya, selama dua tahun ini terus berturut-turut dipakai sama internasional. Seleb kelas A terus. Maksudnya, 'Oh, Tuhan sedang memberikan kesempatan pada saya'," ucap desainer berusia 48 tahun itu."Bingung ya kadang-kadang dia di ujung sana US (Amerika Serikat), sekelilingnya juga banyak desainer, di Asia juga banyak desainer yang lebih kreatif dari saya cukup banyak banget. Tapi, kita Indonesia ternyata ada. Masih diakui dan bisa," kata Rinaldy.(ELG)