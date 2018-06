Dukungan Mengalir atas Keberanian Via Vallen Ungkap Skandal Pelecehan Seksual

Jakarta: Setelah kasus dugaan pelecehan melalui pesan tertulis yang diterima Via Vallen melalui media sosial Instagram pada Senin 5 Juni 2018, dukungan terus mengalir. Sejumlah komikus ikut memberikan dukungan dan perhatiannya.



Ernest Prakasa dan Arie Kriting memberikan cuitan dukungan terhadap pelantun lagu Sayang itu melalui akun Twitter.

Saya support apa yang dilakukan Via Vallen. Yang menyedihkan justru banyak yang anggap itu lucu. Makin aneh lagi banyak perempuan yang justru memojokkan Via Valen. Fanatisme makin meninggi, tapi empati makin kehilangan tempat. — ORANG TIMUR (@Arie_Kriting) June 5, 2018

Orang2 yg menyerang Via Valen sama saja melestarikan pelecehan. Kita seharusnya mendukung korban yg berani bicara, bukan justru membuat mereka lantas memilih diam! ???????????????????? — Ernest Prakasa (@ernestprakasa) June 5, 2018

Kelly Marie Tran, Via Vallen, dan banyak kasus serupa membuat gue berpikir apakah serial web “Komedi & Ketersinggungan” harus nambah 1 video lagi tentang Online Bully. — Pandji Pragiwaksono (@pandji) June 5, 2018

"Orang-orang yang menyerang Via Vallen sama saja melestarikan pelecehan. Kita seharusnya mendukung korban yang berani bicara, bukan justru membuat mereka lantas memilih diam!" tulis Ernest dalam akun Twitter.Sementara itu, Pandji Pragowaksono memberikan thread khusus setelah kasus Via Vallen. Ia ikut terinspirasi untuk membuat materi khusus terkait kasus perundungan di dunia maya.Selain dari kalangan komikus, aksi Via Vallen ikut memantik komentar produser film sekaligus aktivis perempuan Tunggal Prawestri. Ia memberikan dukungan terhadap Via Vallen terkait kasus pelecehan yang dialami melalui tagar #metoo yang ditujukan oleh masyarakat Hollywood menentang tindakan pelecehan seksual."Gerakan #metoo berangkat dari para korban yang berani bicara ke publik. Semangat untuk Via Vallen!" tulis Tunggal.Isu ini bermula ketika Via Vallen mengunggah cerita via Instagram terkait seorang pesepakbola yang mengirim pesan pribadi agar Via mau hadir ke kamar si pesepakbola. Via tidak menuding langsung siapa pesepakbola itu, tetapi warganet berasumsi pesepakbola tersebut adalah Marko Simic, pesepak bola asal Kroasia yang kini memperkuat tim Persija Jakarta.Cerita Instagram yang dibagikan Via Vallen (Foto: Instagram Via Vallen)Melalui pantauan, hingga Rabu pagi, 6 Juni 2018, nama Via Vallen menjadi trending topic di Twitter.

(ASA)