Sineas Tino Saroenggallo Meninggal Dunia

Keluarga Besar Toraja Film Festival mengucapkan Turut berduka Cita atas meninggalnya Bapak Tino Saroengallo Penasehat TFF. Pesan untuk tetap melanjutkan Toraja Film Festival akan kami pegang. Engkau bukan hanya putra terbaik Toraja tetapi engkau putra terbaik Bangsa. ???????? #tinosaroengallo #filmindonesia

A post shared by Toraja Film Festival 2018 (@torajafilmfestival) on Jul 26, 2018 at 8:19pm PDT