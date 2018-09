Alami Stroke, Mat Solar Tetap Setia Dampingi Anak Wisuda

Jakarta: Aktor dan komedian Mat Solar saat ini dalam keadaan sakit stroke. Meski begitu, pria bernama asli Nasrullah itu tetap menyempatkan diri menghadiri wisuda sang anak, Mikhail Ali Sidqi.



Kehadiran Mat Solar membuat pihak rektorat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tersentuh. Dalam foto yang diunggah situs resmi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Mat Solar tampak sedang berfoto bersama keluarga mengenakan pakaian serba putih.



Mat Solar yang dulu bertubuh tambun, sekarang terlihat lebih kurus. Dia sekarang lebih banyak beraktivitas menggunakan kursi roda.



"Ini adalah contoh orang tua yang sangat baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya," kata Rektor ITS, Prof Ir Joni Hermana MScES PhD dalam situs resmi ITS.



Putra Mat Solar, Mikhail Ali Sidqi memang diumumkan sebagai wisudawan berprestasi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Hal itulah yang membuat Mat Solar rela menghadiri wisuda sang anak.



Aktor yang identik dengan sitkom Bajaj Bajuri itu mengaku bangga dengan pencapaian anaknya. Dia berharap ilmu yang dimiliki anaknya dan sarjana lain bisa berharga untuk negara.



"Wisudawan ini memiliki banyak pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya laut. Sangat rugi apabila tidak diimplementasikan pada negara Indonesia," kata Mat Solar.



Mat Solar dikabarkan terkena stroke sejak 2015. Dua bulan belakangan, Mat Solar kembali terkena stroke dan kondisinya melemah hingga harus menggunakan kursi roda. Hingga saat ini, Mat Solar menjalani terapi akupuntur di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta Selatan.



Mat Solar saat ini berusia 55 tahun. Dia memulai karier di dunia hiburan sejak 1978. Dia lebih dikenal berkat perannya sebagai Bajuri di sinetron Bajaj Bajuri dan sinetron Tukang Bubur Naik Haji.

