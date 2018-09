Kygo Sumbang Rp446 Miliar untuk Kampanye Pencegahan Bunuh Diri

Florida: Kyrre Gorvell-Dahll alias Kygo ikut berkontribusi dalam kampanye Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia pada 10 September 2018. Produser musik dan DJ Norwegia ini bergabung dengan gerakan nirlaba To Write Love on Her Arms (TWLOHA) untuk mengumpulkan dana dan membantu orang-orang yang berjuang dengan depresi, kecanduan, dan resiko bunuh diri.



Sejak Tim Bergling alias Avicii meninggal bunuh diri pada 20 April lalu, menurut laporan Billboard, Kygo cukup vokal mengenai Avicii. Dia menyebut DJ asal Swedia ini sebagai idola terbesar dan inspirasinya dalam bermusik. Dalam beberapa kesempatan panggung musik, Kygo memberi penghormatan khusus bagi Avicii.

Pada Senin, 10 September kemarin, Kygo berbagi ajakan kampanye yang digelar TWLOHA kepada 3,3 juta pengikutnya di Instagram."Dalam rangka World Suicide Prevention Day (10 September), dengan bangga aku bergabung dengan kampanye Tomorrow Needs You oleh TWLOHA. Tahun ini menjadi tahun sulit bagi industri musik dan aku rasa, ini saatnya kesehatan mental ditanggapi serius," tulis Kygo dalam keterangan foto di akun @kygomusic."Aku telah memutuskan untuk berdonasi USD30 juta (Rp446 miliar dalam kurs Rp14.874) untuk kampanye TWLOHA. Jika kalian juga ingin membantu, silakan berdonasi lewat tautan di bagian bio. Seratus persen donasi kalian akan langsung digunakan untuk menghubungkan orang-orang dengan bantuan yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan. Terima kasih TWLOHA atas yang kalian kerjakan," pungkas Kygo.Kygo lahir di Singapura pada 11 September 1991. Sejak 2013, dia telah merilis 17 singel lepasan, dua album studio, satu album mini, dan 13 remix. Bersama grup Imagine Dragons, belum lama ini Kygo merilis lagu Born to Be Yours.(ASA)