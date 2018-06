Vin Diesel Raih Gelar Doktor Kehormatan

Sebelumnya, Vin Diesel telah dipastikan membintangi XXX 3: The Return of Xander Cage. Kini, aktor laga Mandarin, Jet Li, juga diko…

Selasa, 13 Oct 2015 10:44

Setelah The Last Witch Hunter, Fast and Furious 8, dan XXX – The Return of Xander Cage, Vin Diesel akan digaet Marvel untuk …