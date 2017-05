Agnez Mo Luncurkan Aplikasi Ponsel Pintar untuk Penggemar

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyanyi Agnez Mo meluncurkan aplikasi untuk ponsel pintar. Aplikasi bernama Agnez Mo Official itu dikembangkan oleh perusahaan berbasis teknologi asal New York, EscapeX.



Aplikasi ini utamanya membuat Agnez semakin dekat dengan para penggemarnya.

"Di media sosial saya hampir enggak pernah baca komen. Di sini saya tahu penggemar yang memiliki dedikasi. Penggemar yang memiliki dedikasi berhak mendapat perhatian (dari saya)," kata Agnez dalam jumpa pers, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/2017).Aplikasi Agnez Mo Official memberikan kemudahan bagi penggemar untuk melihat aktivitas terkini dari Agnez, menemukan materi musik, bahkan membuka akun media sosial Agnez lainnya - Twitter, Instagram, Facebook - tanpa keluar dari aplikasi Agnez Mo Official.Agnez yang mengaku tidak terlalu aktif di media sosial mengatakan, dengan adanya aplikasi ini membuatnya lebih nyaman dalam berbagi dengan penggemarnya."Kalau di sini (aplikasi Agnez Mo Official) kayak di rumah sendiri, kalau di media sosial lain kan kayak di rumah orang. Selama ini saya baru beberapa kali live di media sosial lain. Kalau di sini saya pengin live terus, directly talk to my fans," kata Agnez.Ke depannya, pelantun Coke Bottle itu akan banyak memberikan kesempatan pada penggemarnya untuk berinteraksi, bahkan secara nyata, dengan memanfaatkan aplikasi itu."Misalkan saya ada di mal dan saya akan bilang ke penggemar untuk ke kafe tertentu dalam beberapa menit ke depan untuk bertemu saya langsung," ujarnya.Agnez merintis karier di dunia hiburan sejak usia enam tahun. Dia telah berkolaborasi dengan sejumlah artis internasional, antara lain Keith Martin, Timbaland, dan T.I. Sejauh ini, Agnez telah mengoleksi 17 trofi Anugerah Musik Indonesia, 5 trofi Nickolodeon Indonesia Kid's Choice Awards, dan 4 MTV Indonesia Awards.(ELG)