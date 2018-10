Indonesia Comic Con Kembali Digelar

Jakarta: ReedPop melalui Red Panorama Exhibitions kembali menggelar Indonesia Comic Con. Pengunjung kali ini akan disuguhkan aktivitas budaya populer seperti sesi panel, pameran, pertunjukan live, danKejuaraan Cosplay.



"Kami telah mempersiapkan beragam aktivitas yang menarik dan menghadirkan para tokoh budaya populer ternama dunia untuk memanjakan seluruh fans yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara."

"Selain itu deretan brand ternama juga dipastikan hadir untuk menemui fansnya seperti Disney Animation’s Mickey Mouse; Marvel’s Studio Avengers; Disney Interactive’s Battle Lines & Pixel Quest; 20th Century Fox’sAlita: Battle of the Angel; Paramount Pictures’ Bumblebee Movie; dan masih banyak lagi. Kami sudah tidak sabar untuk memberikan pengalaman yang seru dan tidak terlupakan ini," papar Steven Chwee, General Manager Reed Panorama Exhibitions dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id.Beberapa tokoh budaya populer juga akan hadir memeriahkan acara di antaranya Kristian Nairn (UK) pemeran Hodor dalam serial HBO Game of Thrones. Dari Amerika Serikat ada Adrian Pasdar, Leon Chiro cosplayer dari Italia, King dan Chihiro Chang cosplayer dari Taiwan, seniman dari Malaysia Alan Quah, Dexter Soy dari Filipina, Komikus Harvey Talibao dari Filipina.Cryssy Cheung seorang art director yang kini berbasis di New York serta Iwan Nazif asal Bandung, yang kini menerima kontrak untuk mengilustrasikan seri komik Dreamworks How To Train Your Dragon yang diterbitkan oleh Titan Comics.Acara tahunan Indonesia Comic Con digelar pada 27-28 Oktober 2018 di Hall A dan B Jakarta Conventiom Center (JCC).(ELG)