Dwayne Johnson Aktor Paling Populer di Media Sosial

Jakarta: Dwayne Johnson masuk ke dalam lima peringkat teratas aktor paling populer di media sosial. Aktor dan pegulat yang akrab disapa The Rock ini memimpin The Hollywood Reporter's Top Actors Chart, mengalahkan Jennifer Lopez.



Daftar The Top Actors adalah peringkat berdasarkan popularitas di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan Google Plus, dengan data global yang disediakan oleh perusahaan analisis media sosial MVPindex.

Metode tersebut memadukan keterlibatan para aktor dengan para penggemar di masing-masing platform, dan melihat grafik pertambahan follower para aktor setiap minggunya. Panghitungan dari metode tersebut berlangsung selama dua minggu dan berakhir pada 6 Maret 2018.Sementara itu, Jennifer Lopez bergerak pada posisi antara 2 sampai 4 besar, sedangkan pemimpin posisi pertama sebelumnya, Millie Bobby Brown, turun cukup jauh ke peringkat 16.Berikut, 10 besar aktor paling populer di media sosial, dilansir dari Hollywood Reporter.1. Dwayne Johnson2. Jennifer Lopez3. Zendaya4. Lupita Nyong'o5. Kevin Hart6. Dove Cameron7. Gal Gadot8. Will Smith9. Finn Wolfhard10. Chadwick Boseman(DEV)