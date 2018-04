Dwayne Johnson Ungkap Pengalaman Melawan Depresi

California: Dwayne 'The Rock' Johnson pernah menghadapi depresi dan kepedihan mendalam saat muda. Aktor Hollywood dengan bayaran termahal ini juga menjadi saksi mata percobaan bunuh diri yang dilakukan ibunya.



Dalam wawancara terbaru dengan media Express Inggris, Dwayne mengungkap perjuangannya yang tak diketahui banyak orang. Mulai dari ibunya yang nyaris ditelan maut, cedera fisik yang merenggut kariernya, serta patah hati karena hubungan asmara yang kandas.

Got tons of responses to this. Thank you. We all go thru the sludge/shit and depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone



