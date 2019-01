BTS Rilis Serial Komik "Save Me"

Seoul: Boyband BTS bekerja sama dengan Naver Webtoon merilis komik series tentang dunia mereka dalam tajuk Save Me. Dunia tentang BTS sebelumnya telah diilustrasikan dalam video musik The Most Beautiful Moment in Life.



Penggarapan komik melibatkan pihak agensi BigHit Entertainment yang menyediakan plot cerita, bekerja sama dengan Life is Comic (LICO) yang mengadaptasi dan memasukkannya ke dalam webtoon.

Komik bertajuk Save Me berkisah tentang tujuh protagonis yang pada akhirnya memilih jalan berbeda. Dua tahun berlalu, satu di antara mereka Seok Jin kembali dari Amerika Serikat dan mencari teman-teman lamanya.Kisah per seorangan dari tujuh protagonis akan dijabarkan dalam 16 episode. Komik Save Me akan dirilis setiap hari Kamis hingga April mendatang.Akhir tahun lalu Jimin BTS merilis singel solo bertajuk Promise. Kabar ini menjadi kejuan bagi penggemar sebab belum ada teaser maupun perkenalan tentang singel yang akan dirilis Jimin. Awal Januari lalu, lagu ini diputar 8,5 juta kali via SoundCloud dan berhasil mematahkan rekor singel Duppy Freestyle besutan Drake yang dirilis Mei lalu dan mencapai 4,9 juta putaran.Awal tahun ini BigHit Entertainment memiliki banyak agenda untuk dituntaskan. Setelah mengenalkan dua personel boyband baru asuhannya TXT (Tomorrow by Together) Yeonjun dan Soobin, masih ada tiga personel lagi yang belum diperkenalkan pada publik. Kabarnya, Yeonjun akan menjadi hyung atau leader TXT.Komik Save Me tentang dunia BTS telah merilis prolog bersama episode 1 dan 2 sejak Kamis, 17 Januari 2019. Untuk membaca komik Save Me bisa melalui tautan berikut (ELG)