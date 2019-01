Penulis Fifty Shades of Grey Garap Novel Romantis Baru

Los Angeles: E. L. James menuangkan kisah romantis baru dalam novel bertajuk The Mister. Buku setebal 512 halaman ini memuat dua karakter baru, Maxim Travelyan, bangsawan asal Inggris yang bertemu dengan Alessia Demachi, seorang perempuan muda. Pertemuan mereka berlatar situasi modern di London.



"Maxim dan Alessia telah menuntun saya dalam perjalanan yang menakjubkan dan saya berharap para pembaca saya akan terhanyut oleh kisah mereka yang mendebarkan dan sensual, sama seperti ketika saya sedang menulis, seperti saya, pembaca jatuh cinta pada mereka," ungkap E.L. James, saat tampil dalam acara Today, Kamis, 24 Januari 2019.

Novel The Mister diklaim sebagai kisah Cinderella abad 21. Buku ini digambarkan sebagai perjalanan berbahaya dan penuh hasrat. Dia senang dapat menemukan romansa baru penuh gairah. Sang penulis menjamin ketegangan dalam cerita akan membuat pembaca kagum."Ini adalah kisah cinta erotis penuh gairah," ungkapnya.Novel The Mister menjadi karya baru E.L. James setelah debutnya delapan tahun lalu lewat Fifty Shades of Grey. Kisah ini mengambil perspektif Anastasia Grey, pekerja lulusan baru yang terlibat asmara berbahaya dan penuh gairah bersama Christian Grey, pengusaha kaya raya. Kisahnya berlanjut pada film Fifty Shades Darker dan Fifty Shades Freed. Dari perspektif Grey, E.L. James menulis Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian dan Darker: Fifty Shades Darker as Told by Christian.Novel The Mister akan dirilis April tahun ini."Semoga ini menjadi kisah cinta inspiratif dengan dua karakter baru," kata E.L. James.(ELG)