Pasca Serangan Jantung, Kondisi Carrie Fisher Kini Stabil

Metrotvnews.com, Los Angeles: Kondisinya kesehatan Carrie Fisher dilaporkan telah stabil. Pemeran Princess Leia di film Star Wars ini harus mendapatkan perawatan intensif karena serangan jantung.



Dilansir TMZ, Fisher mengalami insiden tersebut dalam penerbangan pesawat, 15 menit sebelum pesawat yang ditumpanginya dari London menuju Los Angeles mendarat. Seorang petugas medis yang berada di pesawat bersama Carrie sempat memberikan pertolongan pertama dengan metode cardiopulmonary resuscitation (CPR). Saat ini, Carrie dirawat di pusat medis UCLA, Los Angeles.

Kakak Fisher berkata kepada Associated Press, bahwa kini adiknya dalam kondisi stabil dan telah dipindahkan ke unit perawatan intensif."Kami harus menunggu dan bersabar. Kami sendiri baru mendapat sedikit informasi," ujarnya seperti dilansir NME.Fisher pulang dari Eropa setelah mempromosikan buku terakhirnya, The Princess Diarist.Aktris 60 tahun ini muncul di trilogi Star Wars, salah satunya The Force Awakens, sekuel yang dirilis tahun lalu. Fisher juga akan tampil di Star Wars episode VIII.Putri dari penyanyi Eddie Fisher dan aktris Debbie Reynolds ini juga terkenal lewat film lainnya, termasuk The Blues Brothers dan When Harry Met Sally.(DEV)