Aktor Film Spider-man dan Armageddon, Stanley Anderson Meninggal Dunia

Jakarta: Aktor senior Stanley Anderson dikabarkan berpulang pada Minggu, 24 Juni 2018. Anderson meninggal dunia enam bulan setelah didiagnosis kanker otak.



Anderson aktif di industri film sejak 1960-an. Dia ikut terlibat dalam beberapa judul film besar seperti Spider-Man (2002) dan Armageddon (1998). Anderson juga tampil sebagai juri dalam beberapa acara The Drew Carey Show, Drew Carey's dad dan Seinfeld.

Anderson mengambil peran sebagai Jenderal Slocum saat bermain dalam Spider-Man. Di film Armageddon, Anderson berperan sebagai presiden.Bakat akting Anderson berbuah manis dengan meraih trofi Helen Hayes Awards kategori aktor pendukung terbaik lewat aksinya di atas panggung teater Arena Stage dalam The Piggy Bank.Helen Hayes Awards ditujukan bagi para pemain teater profesional di Washington DC. Nama penghargaan ini diambil dari nama aktris ternama Helen Hayes sebagai bentuk penghormatan pada aktris yang dijuluki First Lady of American Theatre itu. Penghargaan ini pertama kali diadakan pada 1983.Selain aktif bermain teater, Anderson ikut berpartisipasi dalam dunia politik Amerika melalui kubu Demokrat. "Dia sangat bangga dapat berpartisipasi dalam politik," ungkap pihak keluarga, dilansir dari The Hollywood Reporter.Stanley Anderson meninggal dunia pada usia 78 tahun.(ELG)