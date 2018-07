G-Eazy Mengaku Hampir Pingsan saat Bertemu Lenardo DiCaprio

Jakarta: Penyanyi rap G-Eazy tak akan melupakan momen pertemuannya dengan Leonardo DiCaprio. Musisi 29 tahun ini bahkan mengaku hampir pingsan usai berbincang dengan bintang film Titanic itu.



G-Eazy merupakan penggemar berat Leonardo DiCaprio. Ketika pesta usai Piala Oscar digelar, dia lalu bertemu sang idola. Mereka kemudian sempat bercakap-cakap.

Pelantun Me, Myself & I ini tak bisa menahan luapan emosinya ketika Leonardo mengaku menggemari lagu-lagunya. Pujian dari sang idola membuat penyanyi bernama asli Gerald Earl Gillum itu kegirangan."Sungguh gila... Kami berasa di pesta Oscar dan aku cukup beruntung untuk tidak terlalu gugup, dan aku melihat Leonardo melewatiku lalu aku seperti 'Woah!'," kata G-Eazy seperti dikutip Contactmusic."Aku berbicara dengannya dan dia seperti, 'Yo, kau sangat keren. Kau seorang rockstar. Aku suka denganmu', dan aku rasa aku pingsan. Saling menggemari satu sama lain benar-benar hal gila. Kamu lupa bahwa mereka juga manusia. Mereka menikmati musik seperti yang kita lakukan," ujar Eazy lagi.G-Eazy memulai karier sejak 2008. Album pertamanya yang berjudul These Things Happen cukup sukses di sejumlah tangga lagu. Sejauh ini, G-Eazy sudah merilis lima album penuh dengan puluhan singel.(ELG)