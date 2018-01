Tersandung Kasus Pelecehan Seksual, Casey Affleck Dipastikan Absen dari Oscar 2018

Jakarta: Aktor pemenang Piala Oscar Casey Affleck, batal menjadi presenter ajang Academy Awards 2018 untuk mengumumkan pemenang aktris terbaik, menyusul tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan bintang film Manchester by the Sea ini.



Saudara kandung Ben Affleck ini digugat dua kru film perempuan atas tuduhan pelecehan seksual pada 2010.

Seorang juru bicara Academy Awards memastikan Casey tak akan hadir. "Kami menghargai keputusan untuk tetap fokus pada pertunjukkan yang hebat tahun ini," ujarnya seperti dilansir dari BBC.Produser Amanda White dan sinematrografer Magdalena Gorka mengaku mendapat pelecehan seksual saat pembuatan film dokumenter I'm Still Here yang diarahkan Casey Affleck.Affleck yang telah memenangkan aktor terbaik pada Piala Oscar 2017 dalam film Manchester by the Sea, seharusnya hadir untuk memberikan pengahrgaan untuk akrtis terbaik pada tahun ini. Bedasarkan tradisi dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Seperti halnya Brie Larson yang memenangkan aktris terbaik pada tahun 2016 yang memberikan piala untuk Affleck.Ben Affleck, kaka dari Casey pernah berbicara mengenai pelecehan seksual di Hollywood setelah terungkap skandal dari Harvey Weinsten. Namun, Casey lebih memilih untuk diam.Pada minggu ini, James Franco yang memenangkan penghargaan Aktor terbaik pada film The Disaster Artis, diboikot dari Oscar karena melakukan pelecehan seksual.(DEV)