Disney on Ice 2018 Angkat Tema Everyone's Story

Jakarta: Tak dipungkiri bahwa sejumlah karakter World Disney memberikan kesan tersendiri di hati penggemarnya. Bagi Anda yang mengidolakannya, jangan lewatkan event Disney on Ice yang siap diselenggarakan pada 18-22 April 2018 mendatang.



Jadilah saksi di mana Anda akan menyaksikan keajaiban Disney saat Mouse-ter of Ceremonies, Mickey Mouse memimpin parade yang menampilkan lebih dari 50 karakter. Mereka yang akan menghibur Anda antara lain Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy dan semua Putri Disney favorit yakni, Cinderella, Rapunzel, Ariel, Snow White serta Tiana.



Tak hanya itu saja, Anda juga akan dimanjakan dengan dunia es Disney Frozen bersama Anna, Elsa dan Olaf yang lucu saat mereka menemukan bahwa cinta adalah keajaiban yang terhebat. Momen seru dari Disney•Pixar’s seperti Finding Nemo, Aladdin, Beauty and The Beast juga akan meninggalkan kenangan yang tak terlupakan untuk keluarga tercinta.



"Ini adalah bentuk komitmen kami dengan Disney untuk menggelar event Disney on Ice sekali dalam setahun. Sebuah perpaduan cerita klasik dan baru yang abadi sepanjang masa didukung dengan produksi dari tim Disney menjadikan Disney on Ice pertunjukan yg tak terlupakan untuk seluruh keluarga! Disney on Ice sudah menjadi hiburan keluarga berkelas dunia, dan kita dapat berinteraksi dan menikmati pengalaman baru dan langsung dari Disney," kata Direktur DMESIA Roderick Tjandra dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Rabu 28 Februari 2018.



Pertunjukan ice skating spektakuler yang akan dilaksanakan di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD ini akan menyuguhkan 14 kombinasi cerita klasik serta modern. Lebih dari itu, pertunjukan yang digelar oleh DMESIA tersebut didukung oleh beberapa skater pemenang penghargaan internasional serta koreografi yang enerjik dan setting menakjubkan.



Anda juga akan diajak bernyanyi bersama lebih dari 30 lagu favorit Disney termasuk Let It Go, You've Got A Friend in Me dan Hakuna Matata untuk menjadikan Disney on Ice Everyone’s Story sebagai pengalaman fans yang tak terlupakan. Anda disarankan datang ke pertunjukan lebih awal untuk membantu sahabat favorit dari Zootopia, Judy Hopps dan Nick Wilde, dalam menyelidiki dan memecahkan sebuah misteri sehingga pertunjukkan dapat dimulai tanpa halangan.



DMEASIA juga menggandeng INDIHOME sebagai Sponsor Utama dalam event Disney On Ice - Everyone’s Story. "Dengan menjadikan IndiHome sebagai sponsor Disney on Ice, kami berharap kehadiran IndiHome akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. IndiHome adalah solusi digital lengkap yang mudah dan praktis serta hiburan yang sangat positif," VP Marketing Management PT.Telkom Jemy Confido.



Pada event Disney on Ice ini, pelanggan IndiHome juga akan mendapatkan benefit yang sangat menarik dengan mendapatkan diskon hingga Rp400 ribu setiap pembelian tiket Disney on Ice untuk kategori Platinum, Gold dan Silver. Pelanggan IndiHome cukup melakukan penukaran poin myIndiHome melalui aplikasi myIndiHome guna mendapatkan kode voucher yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pembelian tiket online melalui www.LOKET.com.



Tiket Disney on Ice Everyone's Story sudah bisa dibeli pada 1 Maret 2018 pukul 12.00 WIB. Sedangkan bagi pengunjung Disney on Ice 2017 mendapatkan hak istimewa untuk membeli tiket mulai hari ini, sejak pukul 10.00 WIB tadi. Akan ada kenaikan harga sebesar Rp50 ribu untuk tiap kategori tiket pada pembelian di venue 18-22 April 2018. Dapatkan Segera tiketnya melalui Online di tiket Official kami www.DMEASIA.com dan www.LOKET.com.



