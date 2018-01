Selena Gomez Abaikan Larangan Ibu untuk Tak Main di Film Woody Allen

Jakarta: Ibunda Selena Gomez, Mandy Teefey mengklaim sudah melarang anaknya untuk tidak ambil bagian dalam film A Rainy Day in New York yang disutradarai Woody Allen. Namun, larangan itu rupanya diabaikan Selena.



Fakta itu terungkap salah satu warganet mendesak Selena meminta maaf karena pernah terlibat dalam film yang disutradarai Woody Allen. Mandy pun membalas jika dia sudah pernah bilang kepada Selena untuk tidak bekerjasama dengan sutradara yang dituduh melakukan kekerasan seksual itu.

"Aku sudah melakukan pembicaraan panjang dengan Selena untuk tidak bekerjasama dengan dia (Woody Allen) dan itu tidak berhasil," tulis Mandy seperti dikutip dari Independent.Dasar larangan Mandy tentu karena dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Woody terhadap anak angkatnya, Dylan Farrow. Namun, sejak tidak lagi menjadi manajer Selena, Mandy seperti sudah kehilangan kontrol atas karier anaknya."Tidak ada yang mengontrol dia. Dia membuat keputusannya sendiri. Tidak peduli betapa kerasnya kau menasihatinya," lanjut Mandy.Timothée Chalamet dan Rebecca Hall, dua aktris yang juga terlibat bersama Selena di film A Rainy Day in New York sudah menyampaikan permintaan maaf karena mau terlibat dalam film itu. Mereka bahkan berjanji mendonasikan honor yang diterima untuk gerakan melawan kekerasan seksual, Time's Up dan kegiatan amal lainnya.Tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan Woody Allen pertama kali terungkap pada 1993. Kasus itu kembali muncul ketika Dylan yang sudah dewasa menulis sebuah surat terbuka pada 2014 mengenai kekerasan seksual yang dialaminya. Namun, Woody Allen selalu membantah klaim tersebut.(ELG)