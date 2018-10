Usai Melahirkan, Istri Adam Levine Kembali ke Panggung Victoria's Secret

Jakarta: Setelah absen dua tahun, model Behati Prinsloo siap melenggang di panggung Victoria's Secret tahun ini. Istri dari pentolan Maroon 5 Adam Levine tersebut akan beraksi di panggung Victoria's Secret Fashion Show 2018.



Kabar ini dibenarkan olehnya saat menjadi bintang tamu dalam program Watch What Happens Live with Andy Cohen yang mengudara pada Senin, 8 Oktober 2018.

"Aku kembali tahun ini. Aku telah melewatkan dua tahun," ungkap ibu dua anak tersebut."Aku sedang mengandung saat itu. Aku sangat senang kembali melenggang (di panggung Victoria's Secret) tahun ini," paparnya.Pada September 2016 Behati melahirkan anak pertamanya Dusty Rose. Setahun setelahnya, Behati kembali mengandung anak keduanya yakni Gio.Dalam panggung Victoria's Secret 2018 nanti, model kelahiran Afrika Selatan itu akan berada satu panggung dengan Josephine Skriver, Sara Sampaio, Elsa Hosk, dan Winnie Harlow. Belum diketahui pasti apakah Kendal Jenner dan Gigi Hadid ikut dalam Victoria's Secret tahun ini.Dalam wawancaranya bersama Andy Cohen, Behati menceritakan kilas balik saat bertemu dengan Adam Levine. Keduanya berkenalan melalui seorang teman. Saat itu, Adam Levine tengah mencari model untuk video musik terbarunya."Aku tidak bisa melakukannya, tetapi kami mulai bertukar pesan melalui email. Rasanya seperti berminggu-minggu. Akhirnya, aku berangkat ke Los Angeles untuk sebuah pekerjaan dan kami bertemu (pada 2012)," cerita Behati."Itu benar-benar canggung. Kami merasa seperti mengenal satu sama lain. Itu seperti cinta pada pandangan pertama karena kami terus melakukannya," lanjutnya.Victoria’s Secret Fashion Show 2018 akan digelar di New York pada 8 November mendatang.(ELG)