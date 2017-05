Hari Star Wars, Putri Carrie Fisher Unggah Foto Kenangan Ibunya

Metrotvnews.com, Jakarta: Tanggal 4 Mei berkembang menjadi perayaan global para penggemar Star Wars selama dekade terakhir. Dalam perayaan tahun ini, beragam konten diunggah di media sosial, tak terkecuali oleh anak perempuan mendiang Carrie Fisher, Billie Lourd.



Billie (@praisethelourd) mengunggah foto nostalgia bertagar #maythe4thbewithyou untuk sekaligus mengenang peran ikonik ibunya sebagai tokoh Leia Organa. Dalam foto tersebut, tampak Carrie sedang mengendong Billie kecil. Tampak pula sosok berkostum Chewbacca berdiri di belakang mereka.

Sebelumnya Billie juga mengunggah foto dirinnya untuk mengenang Carrie. Dia mengenakan pakaian putih khas Leia Organa dalam perayaan 40 tahun Star Wars.Carrie meninggal di Los Angeles pada akhir Desember 2016 setelah menyelesaikan semua proses syuting film Star Wars VIII The Last Jedi. Dia mengalami serangan jantung sesaat sebelum pesawat mendarat di LA. Setelah dirawat beberapa hari, Carrie tutup usia di umur 60 tahun.Billie juga turut berakting dalam film Star Wars sejak seri ketujuh, The Force Awakens (2015). Dia memerankan tokoh Letnan Connix, salah satu anggota kelompok pemberontak.Film The Last Jedi kembali melibatkan Billie sebagai pemeran Connix. Film seri kedelapan ini dijadwalkan tayang pada Desember 2017.(ELG)