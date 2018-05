Rayakan Hari Ibu, Jessica Alba Sumbang 1,5 Juta Popok

California: Aktris Hollywood dan pengusaha Jessica Alba ikut merayakan mother's day atau hari ibu di AS pada hari Minggu kedua Mei 2018 dengan berdonasi. Dia menyumbangkan 1,5 juta buah popok bayi bagi para ibu yang membutuhkan.



Seperti dilaporkan People, jutaan popok ini berasal dari perusahaannya The Honest Company dan diberikan melalui Baby2Baby. Ini adalah organisasi nirlaba yang membantu kebutuhan anak di bawah usia 12 dengan popok dan pakaian.

Selain itu, ibu tiga anak ini juga berjanji memberikan popok dan paket kesehatan cuma-cuma bagi 600 keluarga setiap tahun. Menurut Jessica, perusahaannya punya misi menguatkan orang untuk hidup bahagia dan sehat."Seorang ibu seharusnya tak boleh memilih antara menyusui anak dan membelikan popok. Baby2Baby membantu para ibu baru supaya mereka tak harus membuat keputusan berat ini dan kami merasa mereka adalah rekan yang tepat," kata Jessica.Jessica juga berbagi pandangan di media sosial soal menjadi ibu. Dia bercerita bahwa dirinya berubah sejak menjadi ibu bagi ketiga anaknya, yaitu Honor kelahiran 2008, Haves kelahiran 2011, serta terakhir Hayes yang lahir pada tahun baru 2018."Menjadi ibu unik, kan? Duniamu benar-benar berubah. Semua hal penting yang kau pikir kau tahu sudah tak berlaku lagi. Manusia kecil ini mengubahmu. Untuk mencintai dan sangat membutuhkan seseorang, untuk mendapatkan cinta dan rasa membutuhkan mereka, adalah terbaik, tersulit, dan paling membuat patah hati," tulis @jessicaalba dalam keterangan foto Instagram.Jessica merupakan aktris AS kelahiran 28 April 1981. Debut film layar lebarnya adalah Camp Nowhere (1994). Setelah itu dia bermain dalam lusinan film dan serial tv serta mengisi suara gim video. Beberapa filmnya antara lain Sin City, Fantastis Four, dan Machete. Film terakhir rilis adalah El Camino Christmas di Netflix pada akhir 2017.(ELG)