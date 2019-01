Lee Kwang Soo Berpacaran dengan Lee Sun Bin

Seoul: Bintang serial TV Running Man Lee Kwang Soo berpacaran. Kabar ini telah dikonfirmasi pihak agensi King Kong by Starship.



"Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin telah berpacaran selama lima bulan," ungkap pihak agensi, dilansir dari Aceshowbiz.

Keduanya bertemu saat syuting acara Running Man. Mereka kemudian berpacaran dan memperkenalkan diri satu sama lain saat bepergian bersama.Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin pertama kali bertemu dalam variety show Running Man yang tayang di SBS pada September 2016. Lee Kwang Soo seperti biasa menjalani profesinya sebagai member Running Man, bertemu dengan Lee Sun Bin yang menjadi bintang tamu.Aktris berusia 24 tahun itu tampak menunjukkan rasa kagum pada Lee Kwang Soo saat acara berlangsung. "Cara dia bercekcok membuar saya berpikir bahwa kami cocok," ungkap Lee Sun Bin.Dalam wawancara bersama majalah digital View, Lee Sun Bin mengenang kembali saat bertemu Lee Kwang Soo. Menurutnya, aktor berusia 33 tahun itu adalah tipe Lee Sun Bin. "Anda bisa bilang, saya adalah penggemar yang sukses," kata Lee Sun Bin.Lee Kwang Soo tak hanya berkarier untuk variety sho Running Man. Dia sempat bermain dalam drama Korea It's Ok, That's Love bersama aktor Jo In-sung dan Gong Hyo-jin serta drama Entourage. Dia juga pernah terlibat dalam film Walking with Dinosaurs 3D, Confession dan Collective Invention.Lee Sun Bin memulai karier keartisan saat bermain dalam drama Squad 38 bersama Seo In Guk dan Ma Dong Seok. Dia juga bergabung dengan Criminal Minds, film remake versi Korea. Dalam drama Sketch, Lee Sun Bin memulai debut sebagai pemeran utama.(ASA)