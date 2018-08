Kejutan Katy Perry untuk Bocah Penderita Tumor Otak

Adelaide: Penyanyi Katy Perry datang dengan kabar baik untuk penggemarnya. Pelantun Roar itu mendatangi penggemar kecilnya yang terkulai lemah akibat penyakit tumor otak.



Grace Moore, anak perempuan asal Adelaide, Australia adalah salah satu penggemar Katy Perry. Belum lama ini, dia melalui operasi pengangkatan tumor otak sebesar 6 sentimeter.

RETWEET PLEASE! my baby sister is meant to attend @katyperry concert in Adelaide this year but was diagnosed with a 6cm Brain tumour and has been battling all year, grace has love been Katy’s biggest fan since she was 3, please help us try and get in contact with @katyperry xx pic.twitter.com/5C9Xuccmu4