Menyanyi Tanpa Atasan, Serena Williams Kampanye Kesadaran Kanker Payudara

California: Bintang tenis Serena Williams mengunggah video sensasional di media sosial sebagai bagian dari kampanye kesadaran kanker payudara. Video menampilkan Serena, tanpa baju atasan, menyanyikan sepotong lagu I Touch Myself dari grup musik Divinyls.



"Pada Bulan Kesadaran Kanker Payudara ini, aku merekam sebuah versi atas lagu populer dari The Divinyls, I Touch Myself, untuk mengingatkan para wanita agar rutin melakukan pengecekan mandiri," tulis Serena dalam keterangan video.

Video diunggah Serena di akun Instagram @serenawilliams pada Sabtu malam, 29 September 2018. Tampak Serena menyanyi sembari menutup payudara dengan kedua tangannya."Iya, hal ini telah menarikku keluar dari zona nyaman. Namun aku mau melakukan karena ini sebuah isu yang berdampak bagi semua wanita segala warna kulit di seluruh dunia. Deteksi dini adalah kunci – menyelamatkan begitu banyak kehidupan. Aku hanya berharap video ini membantu wanita ingat akan hal itu," sambung Serena di keterangan video.Video Serena adalah bagian dari I Touch Myself Project, kampanye kesehatan untuk memperingati mendiang diva Chrissy Amphlett. Chrissy, vokalis grup Divinyls, meninggal pada 2011 karena kanker payudara. Pada 2014, pihak keluarga Chrissy dan Cancer Council New South Wales membuat proyek kampanye itu dan telah bekerja sama dengan sejumlah selebritas serta institusi lain.(ASA)