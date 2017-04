Lukisan Arin Sunaryo Dilelang untuk Pembangunan Rumah Sakit Apung di Maluku

Metrotvnews.com, Jakarta: Galeri seni ROH bergabung dalam lelang amal lukisan untuk membangun rumah sakit apung (RSA) ketiga di Maluku. ROH, atas persetujuan Arin Sunaryo, membawa satu lukisan karyanya untuk dilelang dalam konser amal di gedung The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa 18 April 2017.



Karya Arin adalah lukisan berjudul Turi, berukuran 133 x 177 cm. Lukisan kontemporer ini dikerjakan dengan resin berpigmen, abu vulkanis, dan cetak digital. Penawaran lelang dibuka di harga Rp 180 juta.

Arin adalah seniman Bandung kelahiran 1978. Dia lulus dari jurusan seni rupa di Institut Teknologi Bandung pada 2001 dan mendapat gelar Master's of Fine Art dari Central Saint Martins College of Art and Design di London pada 2005. Karya-karyanya telah ditampilkan dalam banyak pameran di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat.Minat utama Arin adalah pemanfaatan resin sebagai medium yang menyimpan mineral, pigmen warna, dan partikel lain. Arin pernah menjadi finalis untuk kategori Best Emerging Artist using Painting dalam Prudential Eye Awards 2015.Sebelumnya, galeri seni CAN'S dan ISA Art Advisory telah bergabung dalam lelang ini. Mereka telah bersepakat dengan lima seniman Indonesia untuk menyumbangkan karya dalam lelang amal ini. Mereka adalah Andy Dewantoro, Sinta Tantra, Oky Rey Montha, Entang Wiharso, dan Ay Tjoe Christine."Kita pilih yang namanya terkenal. Semuanya berbeda gaya. Di seni lukis orang punya selera lain-lain. Kita cari pasar seluas mungkin. Barangkali kamu suka abstrak, figuratif, monokrom, atau warna warni," kata Deborah Iskandar dari ISAAA.Lelang dan konser amal diadakan oleh Lions Club Indonesia untuk membantu organisasi nirlaba doctorSHARE dalam pembangunan RSA ketiga di perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sedianya, acara ini akan berlangsung di gedung The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Selasa 18 April 2017. Deborah akan memimpin pelelangan.Karena lelang diadakan bersama dengan konser amal, penawar diharuskan membeli tiket terlebih dulu sebesar Rp 2,5 juta atau Rp 5 juta. Publik dapat menghubungi ketua penggalangan dana Henry Rahardja dari Lions Club Indonesia di nomor 0813-8300-3211. Bisa juga menghubungi langsung ketiga pihak galeri.(DEV)