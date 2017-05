Nicki Minaj Bayari Kuliah Penggemar

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyanyi hip-hop Nicki Minaj berjanji akan membayar biaya kuliah puluhan penggemarnya setelah sayembara di Twitter.



Transformasi Minaj menjadi donatur pendidikan terjadi pada akhir pekan lalu, saat ia meluncurkan sayembara yang tengah populer di kalangan selebritas yang ingin mencari sensasi melalui internet.

Minaj mengundang 20 juta followers-nya di Twitter untuk membuat video salah satu lagunya agar bisa berkesempatan memenangi perjalanan ke Las Vegas dan menyaksikan penampilannya di Billboard Music Awards bulan ini. Namun, ketika salah satu responden mengatakan lebih memilih mendapatkan hadiah berupa biaya kuliah ketimbang melakukan perjalanan yang ditawarkan, Minaj setuju."Perlihatkan nilai A untuk semua mata pelajaran yang bisa saya verifikasi ke sekolahmu, baru saya akan membayarkannya. Siapa yang mau ikut kontes itu? Saya sangat serius," cuitnya.Minaj kemudian berjanji melakukan hal yang sama kepada lebih dari 30 penggemarnya di Twitter yang meminta bantuan biaya kuliah. Biaya kuliah yang harus dibayar Minaj untuk mereka menuntut ilmu di Amerika Serikat akan sangat mahal. Demikian juga bila ia membayarkan pinjaman mahasiswa atau buku pelajaran.Seorang pengguna Twitter yang kuliahnya juga dibiayai Minaj sangat senang setelah Minaj berjanji akan membayar biaya studinya di Ohio University sebesar US$1.800."Idola saya membiayai saya untuk kembali ke sekolah. Saya benar-benar menangis," cuit sang mahasiswa.Perempuan bernama lengkap Onika Tanya Maraj yang lahir 8 Desember 1982 itu menutup kesenangannya dengan mencuit, "Ini menyenangkan. Biarkan aku melakukan pembayaran besok dan lihat apakah aku punya uang lagi. Aku akan melakukan beberapa lagi dalam satu atau dua bulan mendatang."Minaj genap merilis 76 lagu setelah meluncurkan tiga single pada Maret lalu, termasuk kolaborasi terbarunya dengan superstar Drake. Majalah Forbes memperkirakan Minaj mengantongi pendapatan US$20,5 juta dalam 12 bulan, sampai Juni 2016. Menurut AFP, penghasilannya itu menjadikan ia satu-satunya perempuan di antara artis hip-hop terkaya tahun ini.Selain menyanyi, Minaj juga mahir mencipta lagu. Kelahiran Saint James, Trinidad-Tobago, itu pindah ke New York saat berusia lima tahun. Setelah menghasilkan tiga album independen pada 2007 dan 2008, kemudian pada Agustus 2019 ia dikontrak label rekaman Young Money Entertainment.Alhasil, pada November 2010 ia sukses merilis album debutnya yang bertajuk Pink Friday. Album tersebut sempat bertengger di posisi pertama Billboard 200 dan sebulan setelah dirilis mendapat sertifikat Platinum dari Recording Industry Association of America (RIAA).Minaj menjadi artis solo perempuan pertama yang berhasil menempatkan tujuh single dalam tangga lagu AS, Billboard Hot 100, secara bersamaan. Singel keduanya, Your Love, menempati posisi pertama dalam tangga lagu Billboard Hot Rap Songs.Perempuan yang pernah menuntut ilmu di La Guardia High School, sekolah yang khusus musik, visual, dan seni pertunjukan, tersebut juga menjadi artis perempuan pertama yang masuk daftar MTV's Annual Hottest MC List. Pada Agustus 2011 ia dinobatkan sebagai artis yang paling bersinar di tahun itu oleh majalah Billboard(DEV)