Agnez Mo Tidak Ingin "Tunduk" pada Media Sosial

Metrotvnews.com, Jakarta: Media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang candu pada media sosial.



Bintang pop Agnez Mo punya cara tersendiri dalam menyikapi penggunaan media sosial. Pelantun Coke Bottle itu membatasi "hubungannya" dengan media sosial dan cenderung bijak dalam menggunakannya.

"Social media itu jangan (kita) jadikan yang utama. kita bisa menggunakan social media sebagai promo konten, produk. Saya enggak mau diperalat oleh sosial media. Saya tidak mau jadi kebiasaan. Harusnya kita yang menggunakan social media, bukan sosial media 'menggunakan' kita," jelas Agnez.Agnez baru saja meluncurkan aplikasi ponsel pintar bernama Agnez Mo Official. Lewat aplikasi itu Agnez lebih leluasa dalam mengelola kontan dan berinteraksi dengan penggemarnya.Agnez Mo Official menjadi satu terminal lengkap yang menyediakan segala informasi yang dibutuhkan penggemar. Bahkan pengguna dapat mengakses media sosial Agnez yang lain - Twitter, Instagram, Facebook - di dalam aplikasi Agnez Mo Official. Setiap bulannya Agnez bersama tim EscapeX selaku pengembang aplikasi akan melakukan pembaruan aplikasi.(ELG)