Selebritas Chrissy Teigen Ikut Memberikan Kabar Terkait Gempa Lombok

Bali: Selebritas asal Amerika Serikat, Chrissy Teigen, ikut membagikan pengalaman menegangkan saat merasakan gempa Lombok, Minggu, 5 Agustus 2018.



Chrissy bersama keluarganya, termasuk sang suami musisi John Legend, sedang berlibur di Bali.



"Bali. Bergetar. (Terasa) Sangat lama," kicau Chrissy di Twitter, tidak lama setelah gempa berkekuatan 7SR terjadi.



Secara berkala Chrissy berkicau terkait peristiwa itu dan sempat memastikan bahwa dia bersama keluarganya baik-baik saja.





another aftershock just now. probably the 8th one we have felt since the big one last night. we are safe, up high and nothing around us. thinking about everyone around us and in Lombok especially.