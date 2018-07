Jakarta: Aktor Matt Damon berkunjung ke Indonesia. Bukan dalam rangka promo film terbaru, Matt Damon selaku co-founder dari Water.org bekerja sama dengan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) di Indonesia dalam program Water Credit. Dia akan mengunjungi anggota yang mengambil pembiayaan sanitasi di KOMIDA.



Matt Damon datang bersama tim Water.org, Jennifer Scorsch selaku Presiden, Gary White selaku CEO dan Founder, serta Johm Moyer selaku Senior Director of Investments. Kabar ini diketahui lewat postingan yang diunggah oleh laman resmi Facebook KOMIDA hari ini, Selasa, 3 Juli 2018.

Water Credit merupakan program pembiayaan mikro bagi pelaku yang membutuhkan akses biaya terjangkau sebagai solusi sanitasi bersih di rumah dengan biaya terjangkau. Dilansir dari laman resmi Water.org , program Water Credit telah digunakan lebih dari 11 juta penduduk di 11 negara.Aktor bernama lengkap Matthew Paige Damon itu dikenal aktif di bidang pemerhati kemanusiaan. Water.org merupakan penggabungan dua koalisi organisasi yakni H2O Foundation, yang digerakkan oleh Damon untuk ekspedisi Sahara, bersama WaterPartners yang dibentuk sejak Juli 2009.Matt Damon juga tergabung dalam organisasi non-pemerintah Not on Our Watch bersama George Clooney, Brad Pitt, Don Cheadle, David Pressman, dan Jerry Weintraub. Organisasi ini sendiri bertujuan memperjuangkan hak kemanusiaan terutama di daerah perang seperti yang terjadi di Dafur.Di samping itu, ia juga menjadi wajah bagi organisasi nirlaba ONEXONE yang bertujuan mendukung dan meningkatkan kehidupan anak-anak di Kanada, Amerika Serikat dan seluruh dunia.(ASA)