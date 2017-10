Taylor Swift Kirim Karangan Bunga untuk Polisi Korban Penembakan Las Vegas

Metrotvnews.com, Jakarta: Taylor Swift melakukan sebuah hal yang menyentuh untuk berbelasungkawa terhadap kejadian penembakan di Las Vegas yang menewaskan lebih dari 50 orang.



Pelantun Look What You Made Me Do ini mengirimkan beberapa karangan bunga untuk polisi wanita yang terluka saat berada di tempat kejadian penembakan. Los Angeles Police Department Foothill Community di Pacoima, California menerima karangan bunga tersebut pada Senin (2/10/2017.

"Berbicara sebuah sikap yang berkelas! @taylorswift mengirim karangan bunga untuk kantor kami, karena salah satu dari petugas kami ada yang tertembak di Las Vegas tadi malam," ujar seorang analis intel LAPD bernama Kimberlee Binder dalam sebuah foto yang diunggahnya di akun instagram miliknya."Bunga yang cantik dapat membuat orang-orang tersenyum. Salut"Menurut ABC7, seorang petugas yang tidak disebutkan namanya tersebut sedang tidak bertugas saat itu dan sedang menikmati acara yang diisi oleh bintang country, Jason Aldean, saat ia dikabarkan terkena peluru di lututnya. Saat ini petugas polisis wanita tersebut dalam keadaan yang stabil dan diharapkan bisa sembuh secepatnya.LAPD mengonfirmasi bahwa slah satu petugasnya menjadi salah satu korban yang terkena tembak di Las Vegas.(DEV)