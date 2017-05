Jflow Emoh Jadi Duta Rokok

Metrotvnews.com, Jakarta: Menjadi duta produk kerap dijalani musikus dan selebritas. Namun, penyanyi rap Joshua Matulessy, 37, memilih untuk selektif terhadap hal tersebut.



Dengan tegas dirinya menolak jadi duta produk rokok.



Hal itu, dikatakan pria yang memiliki nama panggung Jflow tersebut, bertentangan dengan gaya hidup sehat yang dijalaninya.



Menurutnya, pembatasan iklan yang harus dijalani industri rokok membuat mereka agresif di promosi secara off air, termasuk mendanai pagelaran musik.



"Meskipun demikian, secara profesional saya tidak masalah kalau tampil di acara yang disponsori mereka. Namun, saya jadikan itu sebagai alat untuk melawan kampanye mereka," terang Jflow saat ditemui Media Indonesia dalam ajang Indonesia Conference on Tobacco or Helath, di Jakarta, Minggu (14/5).



Menurutnya, cara perlawanan yang baik ialah dengan menunjukkan dirinya tidak merokok di acara yang disponsori industri rokok.



"Jadi seperti kamu menjadi terang di tempat gelap," imbuh dia.

(DEV)