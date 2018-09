Paul McCartney Mengaku Pernah Masturbasi bersama John Lennon

London: Musisi Paul McCartney mengenang momen menarik bersama John Lennon. Di sela tur konser dunia mereka, McCartney berbagi cerita ketika dia dan John Lennon tidak sengaja menghabiskan waktu berdua melakukan masturbasi.



"Semua itu terjadi di rumah John, waktu itu kami sedang berkumpul beberapa orang. Bukannya mengadakan pesta dan mabuk - aku bahkan lupa apakah kami menginap atau tidak- kami berada di kursi dan sedang mati lampu. Seseorang lalu mulai masturbasi, lalu kami semua juga melakukannya," kata McCartney, dilansir dari People.

McCartney bercerita, sebelum era digital para lelaki melakukan hal itu dengan menyebutkan nama bintang film untuk meningkatkan imajinasi."Brigitte Bardot! Whoo! Lalu yang lain menambahkan," kenang McCartney.Birgitte Bardot adalah artis, penyanyi sekaligus aktivis hak binatang Prancis. Pada 2007 namanya masuk dalam daftar 100 Bintang Film Terseksi versi majalah Empire.Momen itu kemudian sedikit terusik ketika John Lennon mengajak untuk membayangkan sosok pahlawan Inggris. "Aku rasa itu yang dikatakan John, Winston Churchill!" kata McCartney.McCartney menikmati masa-masa itu sambil mengenang tingkah cabul bersama teman-temannya.Sebelumnya, McCartney sempat menceritakan hal serupa selama beberapa tahun belakangan, termasuk dalam sebuah biografi Many Years from Now (1998) dengan detail yang sedikit berbeda."Kami melakukan sesi masturbasi saat masih muda ketika berada di rumah Nigel Whalley di Woolton," ungkap McCartney dalam buku itu, yang ditulis Barry Miles."Kami bermalam dan duduk di kursi dan mematikan lampu, menjadi remaja pria pada masa puber yang melakukan masturbasi. Seseorang lalu berkata, 'Birgitte Bardot.'""Seseorang, mungkin John saat itu mengatakan 'Winston Churchill' dan mengacaukan segalanya," ungkap McCartney.Momen itu sendiri diabadikan John Lennon dalam sebuah sketsa yang ditulis untuk aksi panggung Broadway Oh! Calcutta! (1969).(ASA)