Makna Tato Bagi Chester Bennington

Metrotvnews.com, Jakarta: Vokalis Linkin Park Chester Bennington ditemukan meninggal di Los Angeles pada Kamis 20 Juli 2017 waktu setempat. Selain musik, hal lain yang dapat dikenang dari pria 41 tahun ini adalah kedekatan dia dengan tato.



Chester tertarik dengan tato tubuh sejak remaja, tetapi baru mendapat rajahan pertama di usia 18. Dalam wawancara dengan fuse.tv, dia menyebut bahwa dia memang menunggu hingga usia 18 supaya ayahnya tidak marah.

Tato pertama adalah gambar ikan koi, yang merujuk ke Pisces, zodiak penanda hari lahirnya pada 20 Maret 1967. Tato dikerjakan oleh dua seniman dari Club Tattoo, Arizona, milik kawannya, Sean Dowdell. Sean adalah teman semasa sekolah sekaligus rekan Chester di Grey Daze, grup musik aliran grunge yang aktif dari 1993 hingga 1998.Ketimbang musik, Sean memilih bisnis tato dan membuka studio pertama Club Tattoo di Phoenix, Arizona, pada 1995. Sementara, Chester bekerja di Burger King dan belum berkenalan dengan personel Linkin Park. Sean adalah pintu masuk Chester ke industri seni tato.Club Tattoo ternyata berkembang dengan baik dan memperluas jasa modifikasi tubuh ke piercing. Mereka juga mendaku diri sebagai gerai fashion dan bukan sekadar studio tato. Menurut laporan Las Vegas Weekly, Sean mengajak Chester bermitra untuk studio kedua, tetapi usaha tidak berjalan baik. Waktu itu Sean telah menjalankan bisnis bersama Thora istrinya.Pada 2003, Chester bergabung lagi sebagai investor untuk studio ketiga. Lalu kerjasama berlanjut hingga studio keenam. Hingga kini ada empat studio di Arizona dan dua studio di Las Vegas."Ketika kami mulai membicarakan gerai ketiga di Mesa (Arizona), kami punya visi untuk membuka di Las Vegas. Kami tahu kami ingin membuat gerai kami dikenal secara internasional dan punya rantai bisnis besar," kata Chester kepada Las Vegas Weekly, Maret 2009 silam."Kami tahu dunia adalah tempat yang besar. Jadi ketimbang membuka gerai di seluruh dunia, mengapa tidak meletakkan satu gerai di suatu tempat yang didatangi orang dari seluruh penjuru."Setelah tato pertama, Chester ketagihan. Dia menyediakan tubuhnya untuk dirajah dengan berbagai desain oleh seniman berbeda di sejumlah tempat, baik di Club Tattoo maupun studio lain yang dia temui selama tur. Hingga kini dia punya belasan tato di tangan, lengan, betis, pundak, dada, dan punggung.Dalam beberapa kesempatan, Chester mengakui bahwa dia memiliki kenangan masa kecil yang kelam. Tato, selayaknya musik, membantu dia melewati masa-masa sulit dalam hidup. Chester mengaitkan tato dengan upaya manusia dalam mengendalikan, menerima, serta memikul rasa sakit."(Tato merupakan) pengingat atas segala hambatan dan capaian, yang membentuk seseorang menjadi demikian adanya setiap hari," kata Chester kepada Tattoo.com, akhir 2015 silam, ketika Linkin Park sedang mengerjakan materi album studio ketujuh, One More Light.Selain ikan koi Pisces berelemen air di lengan, Chester memiliki belasan gambar tato lain yang secara implisit menunjukkan bagaimana dia memaknai keyakinan dalam hidup. Tato api di kedua tangan dimaksudkan sebagai simbol zodiak Aries. Hari lahirnya memang berhimpitan dengan zodiak domba jantan berelemen api, yang rentang waktunya dimulai pada 21 Maret.Tato gambar naga terdapat di sejumlah tempat, seperti pundak, punggung, dan betis kaki. Simbol ini merujuk pada shio naga, penanda tahun lahir Chester. Tato naga di betis kiri disebut serupa dengan tato mantan istrinya, Samantha.Pada bagian dada, ada enam inisial nama yang dirajah bersama jalinan bunga mawar. Ada CB dan TB yang merujuk ke nama dia dan istrinya sekarang, Tallinda Bennington. Lalu ada JMB, DSB, dan TLB, yang merujuk ke nama tiga anak Chester dari Elka, Samantha Olit, serta Tallinda. Terakhir ada IB, merujuk pada anak adopsinya bernama Isaiah.Punggung adalah kanvas tato Chester untuk menorehkan capaian musik. Pada punggung atas, ada gambar enam tangan yang menyebar. Gambar ini merupakan interpretasi temannya atas penampilan Chester di panggung. Dia disebut memiliki energi berlebih dan membutuhkan lebih banyak tangan untuk meraih penonton.Pada punggung bawah, di bawah sepasang tato naga cina, ada tato huruf LINKIN PARK bergaya Gothic. Seorang kawan pernah bertaruh, jika Linkin Park mendapat penghargaan Platinum AS, yaitu sertifikasi atas penjualan album rekaman di atas sejuta keping, dia akan memberi tato gratis bagi Chester. Tato ini belum jadi karena seharusnya ada gambar naga lagi di situ.Chester memaknai tato secara filosofis. Baginya, seni tato mengijinkan dia untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih bermakna. Kepada majalah InkSpired edisi Januari 2016, dia membagikan pemahamannya."Keindahan tato adalah bahwa itu milikmu, dan hanya milikmu. Beberapa hal dalam hidup dimaksudkan untuk sekadar dialami dan dilepas, tidak didokumentasikan atau direkam. Tato adalah wujud artistik yang keren untuk itu," ungkap Chester.Chester meninggal bunuh diri di Los Angeles pada Kamis pagi 20 Juli 2017 waktu setempat. Dia ditemukan gantung diri Palos Verdes Estates, tepat di hari ulang tahun Chris Cornell, sahabatnya, yang juga bunuh diri dengan cara serupa di hotel Detroit pada 18 Mei 2017.(ELG)