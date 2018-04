Seoul: Di tengah maraknya kasus bedah kosmetik di kalangan artis Korea Selatan, aktris Kim So Hyun mengaku enggan melakukan bedah kosmetik untuk mendapatkan penampilan fisik yang lebih menarik.



Aktris yang memulai karier di industri hiburan sejak kecil itu mengungkapkan hal ini dalam sesi wawancara soal serial televisi terbarunya Radio Romance bersama Dong-A. Di sela wawancara, ketika ditanya soal pendapatnya terkait bedah kosmetik di kalangan para seniman, Kim mengaku tak tertarik dengan hal itu.

"Daripada merasa puas dengan penampilanku, aku mencoba untuk menerimanya karena inilah bentuk wajahku. Aku menerima banyak saran untuk tidak melakukannya (bedah kosmetik). Aku juga tidak memiliki bagian wajah yang ingin aku ubah," papar aktris kelahiran 1999 ini.Memulai karier sejak kecil, ternyata belum membuat Kim merasa bisa mengekspansi peran yang dimainkan dalam sebuah drama. Ia masih merasa kesulitan untuk mencoba sesuatu hal yang baru."Aku pikir aku akan mengambil peran sebagai mahasiswa universitas ketika aku berusia 20 tahun, tapi aku berperan sebagai penulis dalam drama Radio Romance. Aku membawakan peran itu secara profesional sebagai karier pertamaku sejak menginjak dewasa. Aku ingin memainkan karakter yang cocok dengan usiaku," imbuhnya.Sebelum bermain dalam Radio Romance, Kim So Hyun sempat bermain dalam serial televisi Goblin (2016) dengan judul asli Guardian: The Lonely and Great God.Menemani Gong Yoo dan Kim Go Eun, Kim So Hyun berperan sebagai pemeran pendukung, memerankan adik dari Kim Shin (Goblin) yakni Kim Sun pada masa kerajaan.Dalam serial Radio Romance, Kim merasa cukup tertekan dengan tokoh yang diperankan dalam serial yang baru dirilis pada 29 Januari 2018 melalui jaringan KBS2 itu."Ada beberapa tekanan sebelum drama itu dimulai, sekaligus itu menjadi proyek pertamaku ketika menginjak usia 20 tahun.""Ketika Anda hanya merasa tertekan, sulit rasanya untuk mendalami emosi berbeda, maka aku mengganti mindsetku dengan melakukan yang terbaik sesuai kemampuanku.""Dalam proyek ini aku merasa sangat kurang baik. Itu menjadi hal yang berarti di mana aku pertama kali mencoba dan menunjukkan sisi komedi-romantisku," pungkasnya.Serial televisi Radio Romance diproduksi Urban Works Media bersama Plusis Media. Drama korea ini mulai ditayangkan di jaringan KBS2 pada 29 Januari 2018 dan berakhir pada 20 Maret 2018.(ASA)