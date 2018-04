The Weeknd Tuntut Pihak yang Gunakan Nama Starboy

Jakarta: Penyanyi The Weeknd menggugat Eymun Talasazan, karena memakai nama Starboy (2016), nama yang sama dengan lagu The Weeknd di album ketiga. The Weeknd merasa hal ini sebagai upaya mendompleng popularitas.



Dilansir Medcom.id dari TMZ, Talasazan menggunakan nama Starboy untuk proyek televisi dan komik.

Lagu Starboy merupakan hasil kolaborasi The Weeknd bersama Daft Punk. Lagu ini sempat melejit di tangga lagu Amerika dan Inggris.Tahun lalu penyanyi bernama asli Abel Tesyafe ini masuk dalam majalah Forbes sebagai entertainer dengan pemasukan terbanyak ke-6 di dunia sejumlah USD92 juta atau sekitar Rp1,2 triliun. Angka itu termasuk pendapatan dari ragam layanan streaming yang memutar lagu Starboy secara masif.30 Maret 2018 penyanyi asal Kanada itu baru merilis album baru Dear Melancholy.Sebelumnya, Talasazan melakukan hal yang sama memanfaatkan lirik lagu Drake bertajuk Know Yourself untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan.(ASA)