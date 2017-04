Slank: Penyerangan Novel Baswedan Tindakan Biadab

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras orang yang tidak dikenal pada Selasa (11/4/2017). Peristiwa ini diduga terkait dengan kasus korupsi yang tengah ditangani Novel.



Grup musik Slank menilai peristiwa yang menimpa Novel adalah tindakan biadab.

“Biadab, tapi ya risiko perjuangan. Cuma kalau ini test case koruptor untuk melihat seberapa rakyat mendukung KPK, justru rakyat akan menunjukkan. Slank malah makin tetap sampai hari ini dukung KPK, fight against corruption. Seperti yang kami obrolin, fokus kami adalah tindak pidana korupsi, bukan revisi UU KPK,” kata Bimbim, drummer Slank, di markas mereka yang terletak di Jalan Potlot III, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/4/2017)Sementara itu sang vokalis Kaka berharap bahwa para penyidik KPK disamarkan identitasnya, agar tidak menjadi sasaran mereka yang tidak suka korupsi diberangus.“Next time mungkin enggak usah diekspos, tim penyidik di belakang layar saja.”Pendapat Kaka lantas didukung oleh Bimbim, “Sebenarnya kan sudah bagus kalau bertemu wartawan, (muka penyidik) ditutup. Jadi sebenarnya enggak perlu tahu siapa penyidik KPK. Cukup pemimpinnya saja, semua undercover, kayak intel.”Saat ini Novel menjalani perawatan di Singapura untuk memulihkan penglihatannya yang cidera akibat siraman air keras itu.(DEV)