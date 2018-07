Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara Menikah

Lombok: Pasangan selebritas Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara akhirnya resmi melepas masa lajang dalam seremoni pernikahan di Anema Resort, Gili Lombok pada Sabtu, 7 Juli 2018. Kabar hubungan dekat dan pertunangan keduanya telah beredar sejak tahun lalu sebagai rumor.



Foto-foto dan video bukti pernikahan Nadine dan Dimas tersebar di media sosial. Aktor dan penyanyi Derby Romero membagikan beberapa potong video suasana pernikahan lewat Instagram Stories. Pihak perancang pesta Nuna Party Planner dan penata rias Lanny Kartika juga membagikan momen tersebut lewat media sosial.

Nadine adalah model, aktris, dan presenter kelahiran Jerman, 8 Mei 1984, dari orang tua keturunan Tionghoa-Indonesia dan Jerman. Dia dikenal luas setelah terpilih sebagai Putri Indonesia 2005 yang mewakili Jakarta dan Miss Universe 2006 yang mewakili Indonesia.Film panjang pertamanya adalah Realita Cinta dan Rock'n Roll (2005) bersama Herjunot Ali dan Vino Bastian. Tahun lalu, dia muncul di film drama Labuan Hati dan dokumenter Negeri Dongeng. Bersama Garin Nugroho, Nadine menjadi produser The Mirror Never Lies (2011) garapan sutradara Kamila Andini.Selain itu, Nadine juga aktif di panggung layar kaca. Dia dikenal sebagai presenter acara wisata Hidden Paradise dan My Trip My Adventure.Dimas lima tahun lebih muda ketimbang Nadine. Aktor keturunan Jawa-Batak ini lahir pada 10 September 1988. Karier akting dimulai dari film televisi. Debut film panjangnya adalah drama komedi Kembang Perawan (2009). Bersama Michelle Ziudith, Dimas bermain dalam trilogi London Love Story.Sejak 2015, Dimas telah bermain di enam film drama percintaan rilisan Screenplay Films, termasuk London Love Story. Dia juga bermain di beberapa sinetron Screenplay.(ASA)