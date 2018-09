Mat Solar Berjuang Pulih dari Stroke

Jakarta: Nasrullah, aktor yang dikenal sebagai Mat Solar kini dikabarkan mengalami stroke. Kondisi kesehatan aktor komedi situasi Bajaj Bajuri dan sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu ramai diberitakan setelah putranya, Mikhail Ali Shidqi diumumkan sebagai wisudawan berprestasi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Sabtu, 15 September 2018.



Mikhail mengambil studi Teknik Sistem Perkapalan. Dia juga terlibat dalam tim Marine Solar Boat yang fokus pada pengembangan teknologi perkapalan ramah lingkungan. Konsistensi Mikhail dalam bidang itu membawanya pada berbagai kompetisi tingkat dunia.

Kehadiran Mat Solar pada acara wisuda sang anak menarik perhatian Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana MScES PhD. Mengutip laman resmi ITS, Rektor Joni terharu melihat kegigihan Mat Solar yang tetap hadir menghadiri acara wisuda putranya dengan menggunakan kursi roda."Ini adalah contoh orangtua yang sangat baik dalam melaksanakan tanggungjawabnya," papar guru besar Teknik Lingkungan itu.Menariknya, Mat Solar tidak hanya hadir, namun juga memberikan sedikit pandangannya terkait bidang studi anaknya.“Dengan adanya tol laut, ilmu dari wisudawan ini mampu diimplementasikan,” kata Mat Solar, dikutip dari laman resmi ITS Mat Solar sebenarnya jadi bagian dari para seniman yang peduli pada pendidikan formal. Dia sempat terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Sosiologi. Sayang, Mat Solar drop-out dan memilih kembali ke dunia seni yang sudah ditekuninya sejak duduk di bangku Sekolah Dasar.Kembali ke soal kesehatan Mat Solar, mengutip laporan Tabloid Bintang, istri Mat Solar Ida Nuralaila mengatakan Mat Solar terkena stroke sejak 2015. Sejak dua bulan lalu, kondisi Mat Solar kembali melemah dan harus menggunakan kursi roda. Sementara dari laporan yang dikutip dari Kumparan, stroke yang dialami Mat Solar bermula dari penyakit diabetes.Belakangan, kondisi kesehatan Mat Solar diliput oleh beberapa media. Dalam salah satu kesempatan, Mat Solar yang masih dalam masa pemulihan berupaya keras meladeni kehadiran media dengan mengucapkan sepenggal permohonan maaf yang dia tujukan untuk masyarakat dan terutama penggemarnya."Saya ingin minta maaf sama permirsa jika selama saya menjadi publik figur ada kelakuan dan perkataan saya yang tidak berkenan di hati saudara-saudara, maafkan saya," kata Mat Solar.Mat Solar kini tengah menjalani terapi akupuntur di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta.Saat ini, Mat Solar berusia 55 tahun. Sudah lebih dari 30 tahun Mat Solar hadir di panggung hiburan Indonesia. Daya tarik Mat Solar yang juga menjadikannya ikonik tidak lain dari logat Betawi dan banyolan spontannya dalam berbagai lakon.(ASA)