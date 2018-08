Scarlett Johansson Aktris Hollywood dengan Bayaran Tertinggi 2018

California: Scarlett Johansson dinobatkan oleh Forbes sebagai aktris wanita Hollywood dengan bayaran tertinggi pada 2018. Selama 1 Juni 2017 hingga 1 Juni 2018, bayaran Scarlett dari tiga film cerita panjang diperkirakan mencapai USD40,5 juta atau sekitar Rp590 miliar.



Forbes menghitung perkiraan penghasilan ini berdasarkan data comScore, Nielsen, IMDB, Box Office Bojo, dan beberapa wawancara dengan para pelaku industri. Menurut laporan yang dirilis 16 Agustus 2018, capaian Scarlett jauh melampaui Emma Stone, aktris La La Land yang memimpin posisi punca tahun lalu dengan USD26 juta. Penghasilan Scarlett berasal dari film Rough Night, Isle of Dogs, dan Avengers: Infinity War.

Angelina Jolie, yang mana tidak masuk ke 10 besar Forbes tahun lalu, berada di posisi kedua tahun ini dengan USD28 juta atau Rp408,2 miliar. Kendati Jolie belum muncul lagi sebagai pemain sejak 2016 (First They Killed My Father dan Kung Fu Panda 3), penghasilan tahun ini sudah datang dari proyek film Maleficent II. Film ini sedang dalam tahap produksi dan dia menerima bayaran di muka.Lalu ada Jennifer Aniston di posisi ketiga dengan USD19,5 juta atau Rp284,2 miliar. Sebagian besar datang dari aktivitas endorsing iklan sejumlah produk konsumen. Berikutnya, ada Jennifer Lawrence, Reese Witherspoon, Mila Kunis, Julia Roberts, Cate Blanchett, Melissa McCarthy, serta Gal Gadot.Gal Gadot menjadi pendatang baru dalam daftar 10 besar ini lewat perannya sebagai Wonder Woman. Selain itu, Gal, yang pertama dikenal sebagai pemain Fast & Furious, menjadi aktris non-Amerika yang meroket di Hollywood.Berikut daftar 10 aktris Hollywood dengan bayaran tertinggi, dilansir dari Forbes.com.1. Scarlett Johansson (USD 40,5 juta)2. Angelina Jolie (USD28 juta)3. Jennifer Aniston (USD19.5 juta)4. Jennifer Lawrence (USD18 juta)5. Reese Witherspoon (USD16,5 juta)6. Mila Kunis (USD16 juta)7. Julia Roberts (USD13 juta)8. Cate Blanchett (USD12,5 juta)9. Melissa McCarthy (USD12 juta)10. Gal Gadot (USD10 juta)(DEV)