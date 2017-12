Meghan Trainor dan Daryl Sabara Resmi Bertunangan

Musik Meghan Trainor Kecewa Tak Berduet dengan Bruno Mars Minggu, 13 Mar 2016 09:41 Penyanyi Meghan Trainor berharap berkolaborasi dengan Bruno Mars dalam album terbaru.

Musik Meghan Trainor, Artis Pendatang Baru Terbaik Selasa, 16 Feb 2016 11:22 Nama Meghan Trainor dikenal luas setelah melantunkan tembang All About That Bass. Meghan memenangkan Grammy Awards ke-58 untuk kat…

Metro News Meghan Trainor dan James Corden Bawakan All About That Change Selasa, 12 Jan 2016 10:05 Penyanyi Meghan Trainor tampil berbeda dalam klip lagu All About That Bass, kali ini Meghan tampil bersama James Corden dalam liri…

Selebritas Meghan Trainor Bantah Pacari Manajer Nick Jonas Jumat, 08 Jan 2016 17:55 Meghan Trainor sempat dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan manajer Nick Jonas bernama Cory Anderson.

Musik Meghan Trainor Trauma Operasi Bedah Minggu, 25 Oct 2015 13:49 Usai menjalani operasi untuk memulihkan pita suara yang hilang, Meghan Trainor trauma jika mengingat momen tersebut.

Musik Pencipta 'All About That Bass' Kesal Hanya Dapat Rp82 Juta dari Streaming Jumat, 25 Sep 2015 10:42 Kevin Kadish, pencipta lagu All About That Bass yang dipopulerkan Meghan Trainor mendapatkan Rp82 juta dengan lagu yang diputar 17…

Musik Pita Suara Berdarah Lagi, Meghan Trainor Batalkan Konser Kamis, 13 Aug 2015 11:03 Para Megatrons (sebutan untuk fan Meghan Trainor) terpaksa menelan kekecewaan. Sang idola lagi-lagi membatalkan konser dengan alas…

Musik Akhirnya, Meghan Trainor Pulih dari Kerusakan Pita Suara Rabu, 15 Jul 2015 09:48 Sempat mengalami pendarahan pita suara, Meghan Trainor kini dinyatakan sembuh.

Musik Alami Pendarahan Pita Suara, Meghan Trainor Batalkan Show Jumat, 03 Jul 2015 14:07 Para penggemar Meghan Trainor harus kecewa karena sang idola membatalkan konser secara tiba-tiba, yang seharusnya berlangsung pada…

Musik Ini Lagu Duet Meghan Trainor dengan John Legend Kamis, 18 Jun 2015 08:34 Meghan Trainor berduet dengan John Legend di lagu I'm Gonna Lose You. Singel tersebut sudah beredar di situs YouTube dalam ben…

Selebritas Iklan Terbaru Cara Delevingne Tuai Kontroversi cara delevingne Jumat, 22 Dec 2017 16:18 Jumat, 22 Dec 2017 16:18 Model sekaligus aktris, Cara Delevingne dan merek fesyen kenamaan Jimmy Choo tengah menjadi sorotan di media sosial Twitter.

Selebritas Polisi Selidiki Tuduhan Pelecehan yang Dilakukan Sylvester Stallone sylvester stallone Jumat, 22 Dec 2017 14:03 Jumat, 22 Dec 2017 14:03 Polisi telah mengonfirmasi mereka sedang menyelidiki tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sylvester Stallone.

Selebritas Keluarga SM Entertainment Mengantar Jonghyun ke Peristirahatan Terakhir Jumat, 22 Dec 2017 10:25 Empat personel SHINee lain dan tiga personel grup Super Junior ikut membantu pihak keluarga membawa peti mati ke mobil jenaz…

Selebritas Rossa Berlibur ke Padang dan Bali pada Akhir Tahun selebritas Kamis, 21 Dec 2017 16:35 Kamis, 21 Dec 2017 16:35 Kunjungan Rossa ke Padang dan Bali tidak lepas dari bisnis dan undangan menyanyi.

Selebritas Cerita Rossa Soal Kepergian Melly Goeslaw ke Palestina selebritas Kamis, 21 Dec 2017 16:15 Kamis, 21 Dec 2017 16:15 Melly bersama rombongan Quapro Indonesia membantu para pengungsi Palestina di Turki, Suriah dan Lebanon.