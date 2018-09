Florida: Aktor senior Burt Reynolds meninggal dunia pada Kamis pagi, 6 September 2018 di Jupiter Medica Center, Florida Selatan. Dihimpun dari berbagai media asing, Reynolds meninggal akibat serangan jantung.



"Dengan perasaan hancur, saya mengucapkan selamat tinggal kepada paman saya," ungkap Nancy Lee Hens, keponakan Reynolds dilansir dari Reuters.



Hess tidak menyangka sang paman pergi secepat itu. Kendati Reynolds memiliki riwayat masalah kesehatan, dia sempat menjalani operasi pintas jantung pada 2010.



"Pamanku bukan hanya ikon di dunia perfilman. Dia sosok yang murah hati, bergairah dan pria yang sensitif, memiliki dedikasi untuk keluarga, para teman, dan murid-murid di kelas akting," kata Hess.



Burt Reynolds termasuk aktor senior yang cukup diperhitungkan pada era 70-an hingga 80-an. Sepanjang kariernya, dia bermain dalam film-film box office seperti The Longest Yard, Deliverance dan Smokey and the Bandit.



Pada 1997, nama Burt Reynolds sempat dicatat dalam daftar nominasi Oscar kategori pemeran pendukung terbaik dalam film Boogie Nights garapan sutradara Paul Thomas Anderson. Dia turut memboyong piala Emmy Awards atas perannya dalam serial Evening Shades (1990-1994).



Menurut sang manajer Erik Kritzer, Reynolds sempat dijadwalkan terlibat dalam proyek film terbaru Quentin Tantino.



Burt Reynolds meninggal dunia pada usia 82 tahun.









