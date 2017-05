Vokalis The Offspring Raih Gelar Doktor Bidang Biologi Molekuler

Metrotvnews.com, Jakarta: Dexter Holland, vokalis The Offspring, meraih gelar doktor (Ph.D) bidang biologi molekuler dari University of Southern California, pada Kamis (11/5/2017).



Perjuangan Holland meraih gelar itu cukup gigih. Selama bertahun-tahun dia mencoba mendapat gelar doktor, tetapi studinya harus tertunda ketika grupnya tur.

Dia menyelesaikan disertasi 175 halaman dengan judul "Discovery of Mature MicroRNA Sequences within the Protein-Coding Regions of Global HIV-1 Genomes: Predictions of Novel Mechanisms for Viral Infection and Pathogenicity.""Saya tertarik dalam bidang virologi dan ingin berkontribusi secara kecil terhadap pengetahuan tentang HIV dan AIDS.”"(HIV dan AIDS) adalah penyakit mengerikan yang menjadi epidemi di seluruh dunia, lebih dari 35 juta orang saat ini terinfeksi dan hidup dengan virus HIV. Setiap tahunnya lebih dari satu juta orang meninggal karena penyakit ini," kata Holland.Holland mengaku bahwa penelitiannya adalah sumbangsih kecil bagi perkembangan ilmu virologi yang masih terus berkembang demi menemukan beragam solusi dari penyakit-penyakit mematikan.“Penelitian saya bukan ditujukan untuk menjadi obat atau bahkan langkah menuju penemuan obat, tetapi saya percaya ini akan memberikan informasi tentang apa yang kami pelajari soal HIV selama 30 tahun ini. Saya akan terus melakukan penelitian dan kemungkinan Anda akan menemukan beberapa makalah penelitian saya yang dipublikasikan selama beberapa tahun ke depan,” jelasnya.The Offspring saat ini masih menjalani tur dan berencana merilis materi baru dalam waktu dekat ini.(ELG)