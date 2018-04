Aktor Will Ferrell Kecelakaan

California: Aktor Will Ferrell dilarikan ke rumah sakit pada Kamis malam, 12 April 2018 setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Aliso Viejo, California. Laporan ini berdasarkan keterangan dari pihak patroli di sekitar jalan raya California yang dihimpun Variety.



Mobil SUV yang ditumpangi Ferrell saat itu disalip kendaraan lain dan terbalik ke arah utara sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Dalam sebuah video rekaman dari tempat kejadian, Ferrell saat itu tengah menelepon menggunakan ponsel ketika dipindahkan ke mobil ambulans.



Berdasarkan kronologi yang dipaparkan pihak kepolisian Rafael Reynoso, mobil SUV yang ditumpangi Ferrell melaju ke utara La Paz Road. Kemudian pengemudi Toyota di jalur kanan membelok ke SUV yang menyebabkan mobil menghantam pembatas jalan di tengah hingga terbalik.



"Pengemudi Toyota itu tampaknya tertidur dan menabrak bagian belakang Navigator (Lincoln) yang menyebabkannya menabrak dinding pembatas pusat," kata Reynoso.



Rekan wanita Ferrell, Carolina Barlow, 27 tahun yang ikut menjadi penumpang bersama Ferrell dikabarkan mengalami luka parah karena tidak mengenakan sabuk pengaman. Ia masih dirawat intensif di rumah sakit wilayah Orange County bersama pengemudi mobil SUV, Will dan rekan lainnya Mark Thompson.



Sementara Ferrell dan rekannya, Andrew Steele tak mengalami luka parah dan kini telah dipulangkan dari rumah sakit.



Juru bicara Ferrell mengatakan, tak ada luka serius yang dialami aktor sekaligus komedian yang membawakan acara Saturday Night Live itu.



Dalam mobil itu Ferrell bersama ketiga rekannya yang baru saja pulang dari acara Funny or Die di San Diego. Ferrell muncul sebagai Ron Burgundy dari Anchorman, dilansir dari Variety.





(ELG)