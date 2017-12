Hubungan Asmara Halle Berry dan Alex Da Kid Dikabarkan Kandas

Los Angeles: Halle Berry dan Alex Da Kid mengakhiri hubungan mereka setelah berpacaran selama beberapa bulan.



Pasangan tersebut mengonfirmasi hubungan mereka lewat akun media sosial. Berry mengunggah foto hitam putih dirinya dalam pelukan Alex lewat Instagram dengan caption "My balance." Sementara sang produser musik bernama lengkap Alexander Grant menunggah foto yang sama melalui akun Twitter miliknya dengan caption serupa, "My…..balance…”



Keduanya pertama kali diketahui publik menjalin hubungan pada malam perayaan Halloween di The Mayan, yang terletak di jantung kota Los Angeles, pada 31 Oktober lalu. Berry dan Alex mengenakan kostum mummy pada kesempatan itu.



Malam pesta itu, Berry dan Alex memesan meja dekat dengan DJ. Selama satu jam mereka tampak menikmati suasan malam itu.



Diberitakan Us Weekly, Alex Da Kid tampak berjalan dengan seorang wanita lain pada 8 Desember lalu di Los Angeles. Perempuan itu tampak seperti kekasih Alex, keduanya bergandengan tangan layaknya sepasang kekasih.



Sebelumnya Berry sudah menjalin asmara dengan beberapa pria. Ia pernah menikah dengan bintang Major League Baseball (MLB) David Justice pada 1992 dan bertahan hingga 1997. Kemudian Berry kembali menikah dengan penyanyi R&B Eric Benet di tahun 2001. Pernikahan itu bertahan lima tahun. Ia kemudian menikah dengan aktor asal Perancis Olivier Martinez di tahun 2013 dan kandas di tahun 2016.



Berry dikaruniai anak perempuan, Nahla, saat bersama mantan kekasihnya Gabriel Aubry dan seorang anak lelaki Maceo, buah pernikahannya bersama Martinez.



(ASA)