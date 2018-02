Selena Gomez Bangkit dari Depresi

Los Angeles: Selena Gomez, telah selesai mengikuti terapi untuk mengatasi depresi. Selena mengikuti terapi karena merasa dirinya kerap terpuruk akibat deraan penyakit lupus yang menimpanya sejak beberapa tahun terakhir.



Penyanyi lagu berjudul Come and Get It tersebut menjalani program terapi selama dua minggu untuk mengatasi depresi dan kecemasan.

Terapi yang dilakukan di New York tersebut merupakan murni keinginan Selena karena menyadari pentingnya pemulihan diri dari rasa depresi yang mengganggu."Dia menjalani tahun yang berat. Ia memutuskan untuk fokus menyediakan waktu untuk memulihkan dirinya sendiri," ujar kerabat Selena yang enggan disebutkan namanya, seperti dilansir dari E News, kemarin.Seperti diketahui, gadis berusia 25 tahun tersebut mengidap penyakit lupus yang harus membuatnya menjalani berbagai pengobatan.Ia bahkan harus menjalani transplantasi ginjal pada September 2017.(DEV)