Harvey Weinstein Buat Film Dokumenter tentang Dirinya

California: Harvey Weinstein memang tak punya nama besar lagi di industri film Hollywood dan dicela dalam berbagai kesempatan hingga kini, termasuk malam Oscars yang tak lagi mengundang dia sebagai tamu. Namun, bukan berarti Harvey tidak bekerja.



Setelah menjalani rehabilitasi kecanduan seksual yang tak selesai, Harvey juga dikabarkan sedang memulai proyek film dokumenter terbaru.

Menurut New York Times, Harvey telah berupaya membuat film dokumenter tentang dirinya sendiri. Sejumlah sumber menyebut proyek dokumenter ini dirancang sebagai jalan baginya untuk kembali ke industri. Sejauh ini, tak ada yang hendak menyentuhnya.Pihak perwakilan Harvey mengatakan, mereka punya daftar panjang produser dan pihak lain yang telah coba dihubungi. Mereka hendak dimintai saran tentang cara terbaik bercerita dari sisi Harvey. Namun koneksi Harvey di masa lalu ternyata tidak cukup berguna untuk kasus sebesar ini.Sejumlah orang lain menyebut mereka menghindari telepon dari Harvey. Menurut mereka, kebanyakan publisis rekrutan dan produser serta sutradara baru, yang biasanya bertahan atas cacian verbal dan menuruti keinginan Harvey, kini tidak lagi mengangkat telepon dari Harvey.New York Times juga melaporkan aktivitas Harvey selama menjalani terapi kecanduan seks di Scottsdale, Arizona. Dia menjalani jadwal ketat dengan bangun setiap pagi dan mengikuti grup terapi. Terapi ini dijadwalkan untuk 45 hari, tetapi sejumlah sumber menyebut Harvey tidak menuntaskan hingga akhir.Harvey menjadi sorotan besar di Hollywood sejak Oktober 2017, setelah New York Times dan The New Yorker menerbitkan laporan dugaan pelecehan seksual yang dia lakukan bertahun-tahun. Puluhan perempuan, termasuk aktor dan selebritas, membuat pengakuan publik. Isu ini berkembang luas dan memunculkan gerakan #MeToo dan Time's Up.Menurut mereka, Harvey menjadikan hubungan seks sebagai syarat agar selebritas tertentu bisa lebih populer atau diterima dalam proyek film atau serial. Namun beberapa kali Harvey menyangkal berbagai tuduhan tersebut . Menurut dia, hubungan seksual dilakukan atas dasar kesepakatan.Harvey telah dipecat dari The Weinstein Company dan tak lagi menjadi anggota sejumlah asosiasi, seperti Producers Guild of America, Directors Guild of America, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dan British Academy of Film and Television.(DEV)