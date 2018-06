Panic! At The Disco Dirikan Organisasi Perlindungan HAM

Jakarta: Brendon Urie merilis sebuah organisasi khusus perlindungan hak asasi manusia, Highest Hopes Foundation. Organisasi ini bertujuan memberikan dukungan terhadap pihak yang didiskriminasi berdasarkan gender, ras, agama dan orientasi seksual.



Personel tunggal Panic! At The Disco itu membuat pengumuman tersebut dalam cuitan bersambung.

All of you show me strength, courage + motivation & as a result it felt important to create something to show you that I see the wonderful things you're doing out there in the world. With that being said, I want to join in on the fight for those who cannot fight for themselves.