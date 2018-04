Penampilan Perdana Lee Min Ho Setelah Wajib Militer

Seoul: Aktor Lee Min Ho akhirnya tuntas menyelesaikan wajib militer. Para penggemar tentu menantikan kabar terbaru dari bintang The Legend of the Blue Sea itu.



Dilansir dari laman Koreaboo, mantan kekasih Bae Suzy itu tampak mengenakan seragam dan atribut lengkap pasukan militer.



Sejak menjalani pelatihan militer, Lee Min Ho bertugas sebagai pelayan publik. Ia akan kembali bertugas di Pusat Kesejahteraan Sosial di Kantor Distrik Gangnam.





Lee Min Ho (Foto: via koreaboo)



Saat upacara kelulusannya, Lee Min Ho menyempatkan diri mengambil swafoto bersama kedua rekan-rekannya. Ia bahkan tampak keluar dari salon setelah melakukan upacara.



Kabar kelulusannya ini juga disiarkan Lee Min Ho melalui akun Twitter miliknya.



Lee Min Ho mulai menjalani pelatihan wajib militer sejak 12 Mei 2017. Ia pun bebas dari tugas kewajibannya sebagai warga Korea Selatan tersebut sejak 12 April 2018.







(ELG)